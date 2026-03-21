Il viceministro dell'energia di Cuba ha affermato che il paese ha il diritto sovrano di acquistare petrolio da qualsiasi nazione e ha confermato la presenza di due petroliere russe in arrivo. La dichiarazione si riferisce alla possibilità di importare combustibile russo, sottolineando che Cuba esercita la propria libertà di scelta nelle forniture energetiche. La notizia riguarda le operazioni di approvvigionamento di Cuba e la presenza delle petroliere russe nel contesto delle relazioni internazionali.

“Se confermo la presenza di due petroliere russe in arrivo a Cuba? Cuba ha il diritto di comprare e acquisire combustibile da qualsiasi paese del mondo. Questo è un diritto sovrano di Cuba, che lo ha sempre esercitato e che è stato limitato a partire dall’ordine esecutivo del governo degli Stati Uniti che si crede padrone del mondo e che ce lo impedisce”. Così Argelio Jesús Abad Vigoa, viceministro energia e miniere cubano, durante una conferenza stampa organizzata a L’Avana. Secondo Vigoa, “tutti i paesi del mondo hanno il diritto sovrano di vendere combustibile a Cuba: Russia, Italia, i paesi europei, i paesi latinoamericani”, aggiungendo che quello che avviene contro queste imbarcazioni è “sequestro, pirateria”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, viceministro energia: "Petrolio russo? Nostro diritto sovrano comprare combustibile"

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