Così la Cina è più vicina a Cuba con il solare

La crisi energetica a Cuba si aggrava a causa dell’arresto di Nicolas Maduro a Caracas, avvenuto all’inizio dell’anno. La situazione sta degenerando in una crisi umanitaria senza precedenti. Nel frattempo, la Cina si sta avvicinando a Cuba attraverso investimenti nel settore solare, cercando di rafforzare i rapporti tra i due paesi.

La crisi energetica che colpisce i cubani da quando Nicolas Maduro è stato arrestato dalle autorità americane a Caracas a inizio anno sta diventando drammaticamente in una crisi umanitaria senza precedenti. Dal rifornimento di medicinali ad alcuni alimenti e prodotti di prima necessità, il regime castrista non ha più le risorse del petrolio che veniva regalato dal governo venezuelano. Gli Stati Uniti, per fare pressione sulla dittatura castrista, hanno chiuso i rubinetti e tutto comincia a scarseggiare. Il presidente Donald Trump sottolinea così come il regime cubana “non fa nulla per il suo popolo”. La mancanza di greggio ha messo in ginocchio il già fragile sistema energetico dell’isola, con continui blackout che lasciano la popolazione al buio. 🔗 Leggi su Formiche.net

Cina: "Atto di bullismo". Trump a Caracas: "Tagliate i legami con Cina, Russia, Iran e Cuba""Il Venezuela è uno Stato sovrano che possiede la piena e permanente sovranità sulle proprie risorse naturali e su tutte le attività economiche...

