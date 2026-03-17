L’intera isola di Cuba ha subito un blackout, secondo quanto comunicato dalla compagnia elettrica statale. Si tratta dell’ultimo episodio di interruzione dell’energia elettrica avvenuto sull’isola, che si verifica in un contesto di blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. La compagnia ha confermato che l’interruzione coinvolge tutte le regioni di Cuba senza specificare le cause precise.

L’intera isola di Cuba è stata colpita da un blackout, ha annunciato la compagnia elettrica statale. Si tratta dell’ennesimo blackout causato dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti per fare pressione sul governo comunista dell’isola. Le interruzioni di corrente sono state causate da un “blocco completo della rete elettrica nazionale”, ha dichiarato in un comunicato l’Union Nacional Electrica de Cuba (Une), aggiungendo che sono iniziati i lavori per ripristinare la fornitura di energia elettrica. Une ha annunciato la disconnessione completa del Sistema Energetico Nazionale, il Sen, con una simultanea interruzione di corrente in tutto il Paese caraibico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’intera isola di Cuba colpita dal blackout

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