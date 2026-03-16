Cuba blackout in tutta l’isola

Le autorità cubane hanno annunciato un blackout che interessa tutta l’isola, dove vivono circa 11 milioni di persone. La crisi energetica e quella economica si stanno aggravando, portando interruzioni di corrente su tutto il territorio. Nessun dettaglio sulle cause è stato fornito, ma la situazione riguarda l’intera nazione. Sono state segnalate interruzioni di energia senza indicazioni temporali precise.

In tutta l’isola di Cuba è in corso un nuovo blackout. Ne hanno dato notizia le autorità cubane. Nel Paese, che conta 11 milioni di abitanti, si stanno aggravando la crisi energetica e quella economica. Il ministero dell’Energia e delle Miniere ha segnalato una “completa interruzione” del sistema elettrico nazionale e ha dichiarato di aver avviato un’indagine. Cuba non riceve forniture di petrolio da oltre tre mesi. Venerdì il presidente Miguel Díaz-Canel ha avvertito che l’isola non riceve forniture di petrolio da più di tre mesi e che sta andando avanti grazie all’energia solare, al gas naturale e alle centrali termoelettriche. Una massiccia interruzione di corrente avvenuta più di una settimana fa ha colpito la parte occidentale dell’isola, lasciando milioni di persone senza elettricità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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