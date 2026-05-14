Cuba ha esaurito le scorte di petrolio e gasolio a causa delle restrizioni imposte dal blocco statunitense. La mancanza di approvvigionamenti di carburante si verifica in un momento di persistenti difficoltà per l’isola, che dipende fortemente da importazioni estere. La situazione ha portato a una riduzione delle riserve di combustibile disponibili, con effetti sui trasporti e sulle attività quotidiane della popolazione. La crisi energetica si inserisce in un quadro di tensioni politiche e blocchi economici che durano da anni.

Lo ha annunciato il ministro dell’Energia: l’isola è al collasso a causa del blocco ai rifornimenti importo dagli Stati Uniti. La corrente elettrica arriva nelle case per due ore al giorno. a causa del blocco statunitense in corso, che sta privando l’isola di rifornimenti di carburante. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia e delle Miniere Vicente de la O Levy, spiegando che le riserve di petrolio necessarie per alimentare la già provata rete elettrica dell’isola sono quasi esaurite. «La situazione è molto tesa e sta facendo sempre più caldo», ha detto sulla tivù di Stato, riferimento ai torridi mesi estivi che a Cuba fanno sempre schizzare in alto domanda di energia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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CUBA RUNS OUT OF DIESEL AS BLACKOUTS SPREAD | Jadetimes

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