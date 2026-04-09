Gasolio esaurito scorte per 10 giorni ma può cambiare presto

Le scorte di gasolio disponibili nella zona sono sufficienti per circa dieci giorni, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. Attualmente, non ci sono indicazioni di problemi immediati, ma la situazione potrebbe cambiare nel breve termine. La disponibilità di carburante viene monitorata regolarmente, e si attendono aggiornamenti sulle eventuali variazioni delle forniture. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora segnalato interruzioni o restrizioni imminenti.

Ravenna, 9 aprile 2026 – “Le riserve di carburante possono far dormire sonni tranquilli gli automobilisti ravennati. Poi, fra 10 giorni, non so cosa potrà succedere, ma sarà sufficiente che facciano passare qualche nave dallo stretto di Hormuz, e il problema, anche quello del prezzo, rientrerà”. Christian Capelli, presidente del sindacato degli Impianti stradali di carburante di Confcommercio Ravenna invita all’ottimismo. Del resto, visto il traffico e il numero di automobilisti che hanno affollato la rete viaria della nostra provincia a Pasqua e pasquetta, il sentimento pare diffuso. Qualche stazione di servizio ha esposto il cartello ‘esaurito’ sulle pompe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Gasolio esaurito a Roma, ecco cosa succede: la mappa dei distributori piu economici ift.tt/ZHNvoBP x.com

"Salve signor Borrelli , questa è l’IP a Giugliano in Campania . E mai possibile una cosa del genere Abbiamo messo 20 euro, benzina funzionante e tutto preso le 20 euro ci è apparsa la scritta gasolio esaurito. Ed ora le 20 euro chi ce li rimborsa se il gasolio - facebook.com facebook