CSM esposto su De Luca | l’avvocato contesta le audizioni Antimafia

Un esposto al Consiglio superiore della magistratura riguarda le audizioni del presidente della regione davanti alla Commissione antimafia. L'avvocato di un ex governatore ha contestato le dichiarazioni del procuratore, sostenendo che durante la sua relazione di otto ore siano state omesse alcune informazioni chiave. La contestazione si concentra sui punti che l'avvocato ritiene non siano stati rappresentati correttamente nelle dichiarazioni rese dal presidente.

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