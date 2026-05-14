CSM esposto su De Luca | l’avvocato contesta le audizioni Antimafia
Un esposto al Consiglio superiore della magistratura riguarda le audizioni del presidente della regione davanti alla Commissione antimafia. L'avvocato di un ex governatore ha contestato le dichiarazioni del procuratore, sostenendo che durante la sua relazione di otto ore siano state omesse alcune informazioni chiave. La contestazione si concentra sui punti che l'avvocato ritiene non siano stati rappresentati correttamente nelle dichiarazioni rese dal presidente.
? Punti chiave Cosa ha omesso De Luca durante la sua relazione di otto ore?. Perché l'avvocato Li Gotti contesta le dichiarazioni del procuratore?. Come influirà l'esposto sulla carriera professionale di Salvatore De Luca?. Quali prove collegano la pista nera alle stragi di Capaci e D'Amelio?.? In Breve L'avvocato Li Gotti contesta le audizioni del 9 dicembre 2025 e 10 febbraio 2026.. L'esposto riguarda la richiesta di rinvio a giudizio per Domenico Romeo del 20 giugno 2024.. Il procedimento per la pista nera coinvolge l'ex parlamentare Stefano Menicacci a Caltanissetta.. Roberto Scarpinato ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro Chiara Colosimo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Il messaggio choc del giudice: "Ora via qualche sassolino..." Esposto di un avvocato al Csm"Ad avvocati e colleghi che hanno sostenuto il Sì, dal mio angolo privilegiato della Corte di Cassazione, vi invito ad abbandonare la toga".
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@giusbrindisi NULLA DA SEGNALARE. TUTTO DA ARCHIVIARE. Luca BOTTA, giudice di gara della federciclismo (e crocerossino di Biella), con mio Figlio Giovanni morto, steso a terra sull’asfalto, a poco più di cento metri dalla linea di arrivo, emette un co x.com