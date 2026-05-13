Costacciaro Un milione di euro per la sicurezza della viabilità
Il Comune di Costacciaro ha ricevuto un finanziamento di un milione di euro dal Ministero dell’Interno destinato alla messa in sicurezza delle strade comunali tra Murce, La Badia e La Fornace. La somma è stata assegnata con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità locale. I fondi verranno utilizzati per interventi di riparazione e adeguamento delle infrastrutture stradali presenti nel territorio comunale.
COSTACCIARO – Costacciaro ottiene un milione di euro dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza della viabilità comunale tra Murce, La Badia e La Fornace. Il decreto, pubblicato giovedì 7 maggio, inserisce il progetto tra gli interventi finanziati a livello nazionale per il triennio 2026-2027-2028 nell’ambito delle risorse previste dalla legge 1452018 dedicate alla tutela del territorio e alla prevenzione del dissesto. L’intervento interesserà il tratto che parte dalla zona degli impianti sportivi, attraversa la località Murce deviando verso il depuratore, raggiunge Peschiere, sale verso la Badia passando per Fracassino e prosegue infine in direzione della località La Fornace.🔗 Leggi su Lanazione.it
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