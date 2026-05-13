Costacciaro Un milione di euro per la sicurezza della viabilità

Il Comune di Costacciaro ha ricevuto un finanziamento di un milione di euro dal Ministero dell’Interno destinato alla messa in sicurezza delle strade comunali tra Murce, La Badia e La Fornace. La somma è stata assegnata con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità locale. I fondi verranno utilizzati per interventi di riparazione e adeguamento delle infrastrutture stradali presenti nel territorio comunale.

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