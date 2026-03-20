Nel litorale di Cropani Marina è stato trovato il corpo di Elisabetta Burlan, scomparsa dalla notte precedente. Le forze dell’ordine hanno condotto ore di ricerche tra il mare e le spiagge del Catanzarese, mobilitando i soccorsi in seguito all’allarme lanciato dai familiari. La vicenda si è conclusa con l’esito tragico della scoperta del corpo senza vita della donna.

Ore di ricerche serrate, tra paura e speranza, lungo il litorale del Catanzarese. Una donna risultava scomparsa dalla notte precedente e l’allarme, scattato subito, ha messo in moto la macchina dei soccorsi per ritrovare la donna scomparsa nel più breve tempo possibile. Le segnalazioni e la preoccupazione dei familiari hanno accompagnato ogni fase delle operazioni, seguite con apprensione anche dalla comunità locale, in attesa di notizie. Le ricerche sul litorale del Catanzarese. Le prime attività di perlustrazione si sono concentrate nella zona di Cropani Marina. Nel primo pomeriggio è arrivato un primo riscontro importante: sulla spiaggia è stata rinvenuta una borsa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cropani Marina, trovato in mare il corpo di Elisabetta Burlan: ricerche finite in tragedia

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