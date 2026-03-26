Il regista ha parlato della sua Cena di classe, descrivendo i millennials come romantici e incompiuti. Durante un'intervista, ha affermato che è difficile rappresentare una generazione che si trova a metà strada, sottolineando la necessità di mantenere un certo distacco. Inoltre, ha dichiarato che l'MTV che si conosceva è scomparso nel 2008.

"È difficile raccontare una generazione che sta a metà, serviva un certo distacco. MTV? Quella che conoscevamo è morta nel 2008", spiega il regista a Movieplayer. Tra malinconia, risate e amare consapevolezze. "Questo film l'abbiamo fatto per quelli come te", ci dice al telefono Francesco Mandelli, alla regia di quello che abbiamo definito un "perfetto manifesto millennial". Ma attenzione: il macro tema di Cena di Classe non è relativo solo al contesto generazionale, bensì si allarga all'amarognola consapevolezza che ogni aspettativa può essere delusa. "Volevamo cogliere certe sfumature, e c'è quasi un'incompiutezza romantica. Come Roberto Baggio che sbaglia il rigore", prosegue il regista nel corso della nostra lunga - e sentita - intervista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Francesco Mandelli e la sua Cena di classe, intervista: "I millennials? Romantici e incompiuti"

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