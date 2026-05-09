Gabicce | nasce La Limonaia il nuovo cocktail bar nel Parco San Bartolo

A Gabicce apre La Limonaia, un nuovo cocktail bar situato nel Parco San Bartolo, nato dalla trasformazione di un vecchio dancing in un sistema di ospitalità diffusa. La ristrutturazione ha portato alla creazione di uno spazio dedicato alla degustazione di bevande e piatti, con la partecipazione di professionisti del settore gastronomico e dei cocktail. La struttura offre un ambiente rinnovato, mantenendo elementi storici dell’edificio originale.

? Domande chiave Come si trasforma un vecchio dancing in un sistema di ospitalità diffusa?. Chi sono i professionisti dietro la nuova proposta gastronomica e liquida?. Cosa rende la cucina dello chef Di Fabio così diversa dagli altri?. Perché il nuovo progetto punta sulla sostenibilità certificata invece del lusso?.? In Breve Apertura La Limonaia prevista a fine giugno 2026 nel Parco San Bartolo.. Sommelier Nicholas Bratti gestisce cantina con oltre 1600 etichette selezionate.. Chef Davide Di Fabio applica filosofia della sottrazione dopo esperienza da Bottura.. Struttura certificata Leed Gold utilizza geotermia e recupero acque nel borgo.....🔗 Leggi su Ameve.eu

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