Bayesian i periti della Procura | Il naufragio provocato da errori dell' equipaggio e non solo dalla tempesta

I periti incaricati dalla Procura hanno affermato che il naufragio del Bayesian sarebbe stato causato da errori dell'equipaggio, e non esclusivamente dalla tempesta. Secondo le loro analisi, l'evento climatico non sarebbe stato così forte da rendere impossibile la gestione della situazione. La notte dell'affondamento, riferiscono, si trattava di un peggioramento meteorologico limitato, caratterizzato da un improvviso aumento della velocità del vento che anticipava temporali e rovesci.

L'evento climatico non sarebbe stato così intenso da non poter essere gestito. La notte in cui il Bayesian è affondato c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. E' la tesi dei periti che, su mandato della procura.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Naufragio Bayesian, secondo la perizia sarebbe affondato per gli errori dell'equipaggio durante il maltempoL’inchiesta condotta sul naufragio del mega yacht Bayesian ha raggiunto un punto di svolta dopo circa venti mesi di accertamenti tecnici. Bayesian, perizia sul naufragio: “Non fu colpa solo della tempesta”A Porticello c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci” la notte... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Non fu colpa della tempesta: la perizia che riscrive il naufragio del Bayesian; Bayesian, la perizia sul naufragio: Non fu colpa solo della tempesta; Caso Mollicone, perito: morte Tuzi non è suicidio. Bayesian: Non fu solo colpa della tempesta. I periti puntano su errori umani e vulnerabilità dello yachtSecondo la perizia meteo la notte del naufragio del Bayesian davanti a Porticello, non sarebbe stata segnata da una tempesta eccezionale ... key4biz.it Naufragio Bayesian, la perizia ribalta tutto: Non fu la tempesta, decisivi gli errori dell’equipaggioIn quella drammatica occasione persero la vita proprio il magnate inglese, proprietario del Bayesian, Mike Lynch, sua figlia Hannah, il cuoco di bordo Recaldo Thomas, i coniugi Jonathan e Judy Bloomer ... tg.la7.it Sul naufragio del Bayesian, a Porticello, la tesi ormai consolidata è che «non fu colpa solo della tempesta» - facebook.com facebook Naufragio Bayesian, la perizia ribalta tutto: “Non fu la tempesta, decisivi gli errori dell’equipaggio” x.com