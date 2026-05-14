Crollo ascolti per la finale di Coppa Italia | Lazio Inter ai minimi storici da 17 anni

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter ha registrato gli ascolti televisivi più bassi dal 2010, segnando un calo significativo rispetto agli anni precedenti. I dati ufficiali mostrano che lo share complessivo ha raggiunto i minimi storici, riflettendo un interesse ridotto per questa edizione. La partita, trasmessa sui canali principali, ha attirato un pubblico più esiguo rispetto alle finali delle stagioni passate, confermando una tendenza di ascolti in calo per gli eventi sportivi di questa rilevanza.

di Lorenzo Vezzaro Lazio Inter registra lo share più basso dal 2010: i numeri di un’edizione sottotono a livello televisivo. Nonostante il prestigio del trofeo alzato dai nerazzurri, i dati Auditel consegnano un verdetto impietoso per la finale di ieri sera. La sfida dell’Olimpico è stata seguita da 5,56 milioni di spettatori, facendo registrare uno share del 27,8%. Si tratta del risultato più basso degli ultimi 17 anni in termini di pubblico medio, un segnale di flessione evidente che colpisce l’atto conclusivo del torneo. Il confronto con il passato e lo share in calo. Il dato dello share è particolarmente significativo: per la prima volta dal 2010 la finale è scesa sotto la soglia psicologica del 30%, facendo peggio persino di Atalanta-Lazio del 2019. 🔗 Leggi su Internews24.com

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