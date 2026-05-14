I dati sugli ascolti televisivi di ieri, mercoledì 13 maggio 2026, mostrano come il calcio abbia attirato l’attenzione del pubblico. La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter su Canale 5 ha registrato i numeri più alti, superando altri programmi del prime time come La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. La serata ha visto una forte preferenza per la partita rispetto alle altre trasmissioni in onda.

Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 13 maggio 2026, hanno per protagonista il calcio: con la finale di Coppa Italia Lazio - Inter, Canale 5 ha dominato la prima serata. Nell'Access Prime Time, spazio al consueto scontro tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Affari Tuoi presentato da Stefano De Martino. Ascolti tv ieri sera, 14 maggio 2026 La serata del 13 maggio 2026 ha visto una competizione televisiva dominata dal grande calcio su Canale5, con la finale di Coppa Italia che ha polarizzato l’attenzione del pubblico e spostato gli equilibri dello share. Rai1 ha mantenuto una buona tenuta con l’intrattenimento familiare, mentre Rai3 ha confermato la solidità del suo pubblico con l’appuntamento settimanale di Chi l’ha Visto?.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, mercoledì 13 maggio 2026, dalla finale di Coppa Italia Lazio-Inter alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

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