Lo Scudo blu della Croce Rossa all’ex convento di San Ludovico
Il 13 maggio 2026, in provincia, è stato assegnato per la prima volta il riconoscimento dello “Scudo blu” della Croce Rossa all’ex convento di San Ludovico. Questa iniziativa segna un momento importante per la regione, che ha visto l’assegnazione del premio in un edificio storico utilizzato come sede operativa. L’evento rappresenta un riconoscimento ufficiale per le attività svolte in questa struttura.
Arezzo, 13 maggio 2026 – Lo “ Scudo blu” della Croce Rossa all’ex convento di San Ludovico, e’ il primo riconoscimento in provincia. Il complesso monumentale dell’e x convento di San Ludovico, che ospita l’Accademia Valdarnese del Poggio e il Museo Paleontologico, è stato individuato come “meritevole” dello “Scudo Blu” della Croce Rossa Italiana previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali. Una codificazione a livello internazionale per indicare, già in tempo di pace, il patrimonio culturale da tutelare. L’apposizione dello scudo a Montevarchi rappresenta la prima realizzata in provincia di Arezzo. L’iniziativa si svolgerà sabato 16 maggio a partire dalle ore 15.🔗 Leggi su Lanazione.it
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