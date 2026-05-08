Festa per i 160 anni della Croce Rossa a Bologna | si svela lo Scudo Blu Tra gli ospiti Andrea Farinelli

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna si celebra oggi la giornata internazionale della Croce Rossa, con una festa dedicata ai 160 anni di attività dell’organizzazione. Durante l’evento è stato svelato lo Scudo Blu, simbolo recentemente adottato. Tra gli ospiti presenti figura Andrea Farinelli, che ha partecipato alle iniziative in programma. La giornata si concentra sui temi dell’umanità e sull’impegno dei volontari nel prestare assistenza alle persone in difficoltà.

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Bologna, 8 maggio 2026 – Oggi si festeggia la giornata internazionale della Croce Rossa e della mezzaluna rossa che ha come temi principali quello dell’umanità e il ruolo dei volontari che aiutano persone in difficoltà.  Nell’ambito della festa per il 160 anni della Croce Rossa domani, sabato 9 maggio,   alle 10.30 in Piazza Maggiore verrà svelato lo Scudo Blu. Durante questa celebrazione saranno presenti il sindaco Matteo Lepore, la consigliera comunale delegata alla disabilità Roberta Toschi, e il presidente della Croce Rossa-Comitato di Bologna Marco Gamberini.  Che cos’è lo scudo blu. Lo scudo blu che verrà affisso domani alla facciata di Palazzo d’Accursio rappresenta un simbolo internazionale a seguito della massiccia distruzione di beni culturali avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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