Festa per i 160 anni della Croce Rossa a Bologna | si svela lo Scudo Blu Tra gli ospiti Andrea Farinelli

A Bologna si celebra oggi la giornata internazionale della Croce Rossa, con una festa dedicata ai 160 anni di attività dell’organizzazione. Durante l’evento è stato svelato lo Scudo Blu, simbolo recentemente adottato. Tra gli ospiti presenti figura Andrea Farinelli, che ha partecipato alle iniziative in programma. La giornata si concentra sui temi dell’umanità e sull’impegno dei volontari nel prestare assistenza alle persone in difficoltà.

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Bologna, 8 maggio 2026 – Oggi si festeggia la giornata internazionale della Croce Rossa e della mezzaluna rossa che ha come temi principali quello dell’umanità e il ruolo dei volontari che aiutano persone in difficoltà. Nell’ambito della festa per il 160 anni della Croce Rossa domani, sabato 9 maggio, alle 10.30 in Piazza Maggiore verrà svelato lo Scudo Blu. Durante questa celebrazione saranno presenti il sindaco Matteo Lepore, la consigliera comunale delegata alla disabilità Roberta Toschi, e il presidente della Croce Rossa-Comitato di Bologna Marco Gamberini. Che cos’è lo scudo blu. Lo scudo blu che verrà affisso domani alla facciata di Palazzo d’Accursio rappresenta un simbolo internazionale a seguito della massiccia distruzione di beni culturali avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa per i 160 anni della Croce Rossa a Bologna: si svela lo Scudo Blu. Tra gli ospiti Andrea Farinelli Notizie correlate Croce Rossa ad Avellino: 160 anni di storia tra soccorso e memoria? Cosa sapere Autorità e istituzioni si riuniscono alla Prefettura di Avellino per i 160 anni della Croce Rossa. Croce Rossa in servizio celebrando i 160 anni dalla fondazioneIn occasione delle festività pasquali, la Croce Rossa Italiana-Comitato di Piacenza rinnova il proprio impegno verso la comunità, unendo al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Croce Rossa, comitato Firenze compie 160 anni: festa l'8 maggio; Settimana della Croce Rossa 2026; Firenze, venerdì 8 maggio la festa della Croce Rossa; Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i dati. Festa per i 160 anni della Croce Rossa a Bologna: si svela lo Scudo Blu. Tra gli ospiti Andrea FarinelliIncontri, attività e dimostrazioni in piazza Maggiore. Il fratello di Simone, morto nell’alluvione del 2024, presente per sensibilizzare il lavoro svolto dalla Croce Rossa che gli ha permesso di salva ... ilrestodelcarlino.it 8 maggio, la Croce Rossa di Firenze compie 160 anniOggi apertura straordinaria del percorso museale, cena in piazza con i Bianchi di Santo Spirito e una mostra degli studenti fiorentini. Per la settimana mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in ... lanazione.it L’incidente è avvenuto poco prima delle 16. Sul posto le ambulanze della Croce Verde Quarto e della Croce Rossa Sturla, poi il trasporto al San Martino. In ospedale è rimasta solo una ragazza - facebook.com facebook In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, rendiamo omaggio agli eroi della Mezzaluna Rossa dell'Iran. Nei giorni difficili dell’aggressione americano-sionista, hanno affrontato il fuoco e la distruzione per salvare vite u x.com