Cristiano Torri firma uno dei successi indie del momento con L’amore è nella mente

Cristiano Torri, cantante e autore toscano, ha recentemente ottenuto un successo significativo con il brano indie “L’amore è nella mente”. Cresciuto in Toscana da madre single, ha sviluppato sin da giovane una forte passione per la musica, affrontando momenti difficili che hanno influenzato il suo percorso artistico. A cinquantenne, continua a dimostrare come l’autenticità musicale possa superare le barriere dell’età.

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Cristiano Torri, fresco cinquantenne, dimostra che la musica autentica non ha età. Cresciuto in Toscana, figlio di una giovane madre che lo ha cresciuto da sola, sviluppa fin da ragazzo una forte sensibilità artistica, segnata da fragilità personali e da una profonda esigenza di espressione. La passione musicale nasce in famiglia e si consolida nell’adolescenza: prima la folgorazione per gli Europe, poi la chitarra, i cantautori italiani e il rock nazionale e internazionale. Negli anni ’90 fonda la band Sinergya, scrive i primi brani originali e si esibisce dal vivo, ma insicurezze, problemi di salute e mancanza di supporto lo portano ad allontanarsi dalla musica per molti anni.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Cristiano Torri firma uno dei successi indie del momento con “L’amore è nella mente” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Basket giovanile. Despar 4 Torri e Bondi Vis: tris di successi per l’under 19Sigla una tripletta di successi la formazione under 19 gold della Despar 4 Torri in collaborazione con la Bondi Vis 2008 nello scorcio finale della... I poliziotti protagonisti nella cattura della Uno Bianca: nessuno ci aiutò. “Roberto Savi non è cambiato, mente”Bologna, 7 maggio 2026 – Dopo sette anni di macelleria firmata col sangue di ventiquattro anime e oltre cento feriti, Roberto Savi nell’intervista a...