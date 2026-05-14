Cristian Gallella sbugiarda Tara Gabrieletto e svela | Matrimonio finito per un suo tradimento

Cristian Gallella ha pubblicato un messaggio sui social in cui afferma che il loro matrimonio si è concluso a causa di un tradimento da parte dell’ex moglie. In risposta alle accuse di Tara Gabrieletto, Gallella ha deciso di condividere la sua versione dei fatti, rivelando di essere stato tradito. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse persone, facendo discutere sulla fine del loro rapporto. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Tara Gabrieletto è stata ancora resa nota.

Dopo le accuse di Tara Gabrieletto Cristian Gallella si sfoga sui social e svela di essere stato tradito dall’ex moglie. Emergono nuovi intriganti dettagli in merito alla fine della storia d’amore tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. Lei in una recente intervista ha fatto sapere che il matrimonio giunse al termine a causa di un tradimento dell’ex marito. Storia Ig di Cristian Gallella (Screen Ig stories @cristiangallella83) Stando alle dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne il tradimento andò avanti per mesi. Dopo aver scoperto messaggi e audio lo lasciò e si rifiuto di dargli un’altra possibilità. L’ex tronista però ha dato una versione totalmente diversa, nelle scorse ore infatti tramite una storia postata su Instagram ha svelato come sarebbero andate davvero le cose. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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