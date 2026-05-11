Tara Gabrieletto | Il matrimonio con Cristian Gallella finì per un tradimento aspetto il divorzio
Tara Gabrieletto ha rivelato che il suo matrimonio con Cristian Gallella si è concluso a causa di un tradimento e sta aspettando il divorzio. In un’intervista pubblicata su Fanpage.it, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso dettagli sulla fine della relazione. La donna ha spiegato che la separazione è in corso e ha parlato dei motivi che l’hanno portata a questa decisione.
Intervista a Tara Gabrieletto. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si racconta su Fanpage.it: la sua verità sulla fine del matrimonio con Cristian Gallella, l'intensa storia d'amore con il fidanzato Vincenzo Alesiani e la sua vita professionale, tra il lavoro di toelettatrice e l'impegno al fianco degli animali che hanno subito dei traumi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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