Cristian Chivu stagista da 10 | ecco cosa manga per la lode
Un giovane stagista con dieci anni di esperienza si distingue nel mondo del calcio, riuscendo a ottenere una lode per le sue competenze. La squadra in questione, che ha partecipato sia al campionato che alla Coppa Italia, ha attraversato un periodo difficile, con problemi di stabilità mentale e un senso di confusione interna. La sua presenza ha portato a miglioramenti visibili, anche se i risultati finali sono stati raggiunti grazie alla collaborazione di tutto il team.
Campionato e Coppa Italia non si vincono mai da soli, per inerzia, a maggior ragione se in dote erediti una squadra psicologicamente a pezzi, apparentemente in subbuglio e teoricamente a fine ciclo. C’è quindi tantissimo di Cristian Chivu in questa doppietta stagionale. C’è la sua intelligenza superiore alla media, la sua empatia verso un gruppo di ragazzi feriti nell’orgoglio e anche la sua visione del gioco: una lente perfettamente agganciata alla realtà, priva di quelle interferenze o preconcetti ideologici che spesso zavorrano i tecnici di oggi. Anzi, di ieri. Chivu ha riportato l’Inter in una posizione di vantaggio rispetto a tutte le altre squadre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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