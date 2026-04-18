Ferrara esprime fiducia nell'operato di Spalletti alla guida della Juventus, affermando che ha preso in mano la squadra e che può competere per lo scudetto. Inoltre, il commentatore si complimenta con Chivu, definendolo un elemento di grande valore come Conte, che attualmente lavora a Napoli. Le dichiarazioni si concentrano sui risultati e sulla qualità dei tecnici coinvolti nelle rispettive squadre.

Ciro Ferrara promuove il rinnovo di Spalletti. L’ex difensore, opinionista di Dazn, è convinto che il tecnico di Certaldo sia l’uomo giusto per rilanciare la Juventus e per guidarla il prossimo anno allo scudetto. Ferrara, condivide la mossa della Juve di rinnovare il contratto di Spalletti fino al 2028? "Sì. Su Dazn avevo detto che la permanenza di Spalletti doveva essere svincolata dai risultati perché stava lavorando bene e il ds Ottolini aveva confermato che il futuro sarebbe stato con lui. Per quello che Luciano ha fatto, direi che ci sono pochi dubbi: la squadra ha forse lasciato per strada qualche punto, per esempio contro il Cagliari, ma a livello di occasioni da rete ha sempre creato tantissimo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrara promuove Spalletti: "Ha preso in mano la Juve, è da scudetto. Chivu da lode e Conte..."

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