In seguito alle recenti tensioni in Medio Oriente e all’incremento dei prezzi del carburante, il settore dei trasporti ha subito rallentamenti e cancellazioni di voli. La Commissione europea ha preso posizione, affermando che i diritti dei passeggeri sono comunque garantiti, anche in presenza di voli cancellati o ritardi. La comunicazione mira a rassicurare chi deve viaggiare, chiarendo che le norme europee continuano a tutelare i consumatori in queste situazioni di crisi.

Chiarita la situazione. La Commissione europea interviene per fare chiarezza sui diritti dei passeggeri dopo le difficoltà che stanno colpendo il settore dei trasporti a causa della crisi in Medio Oriente e dell’aumento dei costi del carburante. Con una comunicazione ufficiale, Bruxelles ribadisce che i diritti dei viaggiatori restano pienamente tutelati anche in caso di cancellazioni, ritardi o rincari dei trasporti. Assoutenti sottolinea l’importanza del provvedimento, invitando i cittadini a prestare attenzione alle tutele previste dalla normativa europea. In caso di cancellazione di un volo, il passeggero mantiene il diritto di scegliere tra rimborso del biglietto, volo alternativo oppure rientro al luogo di partenza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Crisi in Medio Oriente, la UE rassicura i viaggiatori: “Diritti garantiti anche con voli cancellati”

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