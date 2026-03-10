Guerra in Medio Oriente e voli cancellati | quali sono i tuoi diritti e a chi chiedere?

A causa della guerra in Medio Oriente, numerosi voli sono stati cancellati o riprogrammati, coinvolgendo passeggeri in tutto il mondo. Le compagnie aeree hanno modificato gli orari e annullato molte partenze, lasciando i viaggiatori a chiedersi quali siano i loro diritti in queste situazioni. In questo articolo si analizzeranno le principali tutele e a chi rivolgersi per ottenere assistenza o risarcimenti.

?Tra cancellazioni, deviazioni delle rotte e spazio aereo considerato a rischio, molti voli verso il Medio Oriente sono stati sospesi o riprogrammati dopo lo scoppio della guerra. Anche se gran parte degli italiani è ormai rientrata dall’inizio della crisi, ci sono ancora persone che attendono di tornare in Italia. Altri, invece, vogliono capire quali sono i loro diritti — ad esempio se hanno diritto a un rimborso — o come cancellare un viaggio già prenotato. Per capire meglio cosa prevede la legge in questi casi abbiamo chiesto un parere a Mariana Giuliano, avvocata esperta in diritti dei passeggeri aerei e membro di APRA (Association of Passenger Rights Advocates). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Guerra in Medio Oriente e voli cancellati: quali sono i tuoi diritti e a chi chiedere? Articoli correlati Leggi anche: Voli cancellati da Dubai a Doha, quali sono le rotte alternative? Fuga dal Medio Oriente per il corridoio del Caucaso Voli cancellati a causa della guerra in Medio Oriente: il rimborso integrale è garantitoIl Codice del Turismo prevede che, in caso di volo cancellato a causa della guerra, i viaggiatori hanno diritto a un rimborso integrale delle somme... Altri aggiornamenti su Medio Oriente Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente - La cronaca dell'8 e 9 marzo LIVEBLOG; Medio Oriente: la guerra si allarga; Guerra in Medio Oriente, in fiamme una petroliera Usa nel Golfo; Iran, Libano, Kuwait, Emirati, Israele: la guerra coinvolge tutto il Medio Oriente. La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOGL'Iran ai Paesi vicini: 'Se non ci attaccate, ci fermiamo', e avverte: 'Colpiremo solo le navi americane e di Israele'. 'Entro 24 ore' l'elezione della nuova Guida suprema. Trump: 'Il bombardamento su ... ansa.it Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLa guerra in Medio Oriente rischia di frenare la crescita di un settore fondamentale per l’economia italiana, quello dell’export. Lo scorso anno, i volumi delle vendite dei nostri prodotti verso i ... tg24.sky.it Papa Leone XIV esprime "profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti di questi giorni in Medio Oriente, per i tanti innocenti, tra cui molti bambini, e per chi prestava loro soccorso, come Padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita ucciso questo pom - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Caccia britannici hanno abbattuto droni iraniani diretti in Giordania e Bahrein, ha riferito il Ministero della Difesa di Londra. #ANSA x.com