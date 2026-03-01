La crisi in Medio Oriente manda in tilt il traffico aereo | mai così tanti voli cancellati dai tempi del Covid

La crisi in Medio Oriente ha provocato un aumento record di voli cancellati, il numero più alto dall’epoca del Covid-19. Gli attacchi delle forze statunitensi e israeliane contro l’Iran, seguiti da raid incrociati con i Paesi del Golfo Persico, hanno causato un blocco significativo nel traffico aereo internazionale. Questa situazione ha portato a numerose cancellazioni di voli e disagi per i passeggeri di tutto il mondo.

L’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e i successivi raid incrociati con i Paesi del Golfo Persico hanno portato alla più grande interruzione del trasporto aereo globale dai tempi della pandemia da Covid-19. Poche ore dopo i primi raid su Teheran, la Repubblica Islamica ha reagito bersagliando l’aeroporto internazionale di Dubai – dove è rimasto bloccato per diverse ore anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto – e il principale aeroporto del Kuwait. Questi attacchi incrociati hanno spinto Iran, Iraq, Israele, Siria, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti ad annunciare la chiusura, almeno parziale, dei rispettivi spazi aerei.... 🔗 Leggi su Open.online

Crisi in Medio Oriente, forti ripercussioni sul traffico aereo: a Orio cancellati voli per Dubai, Tel Aviv e SharjahL’attacco congiunto di Usa e Israele contro l’Iran, con successiva risposta di Teheran, ha cambiato i piani nei cieli: fatto rientrare ad Amman il...

Spazio aereo chiuso in Medio Oriente: oltre 1800 voli cancellati, è il più grande stop dal CovidÈ in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo, dai tempi della pandemia di Covid.

La crisi in Medio Oriente manda in tilt il traffico aereo: mai così tanti voli cancellati dai tempi del CovidMigliaia i voli saltati nel weekend. L'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione ferma i collegamenti con i Paesi a rischio fino al 2 marzo ... open.online

Crisi in Medio Oriente: evacuazioni, attacchi e timori di una catastrofe regionaleMosca esorta i suoi cittadini a evacuare l'Iran mentre gli attacchi Usa-Israele e la risposta di Teheran generano morti, danni alle infrastrutture e timori per la sicurezza regionale ... notizie.it

Gli #italiani bloccati a #Dubai. “Un incubo, intorno a noi fiamme e fumo”. Dalla Farnesina una task force per assistere i connazionali in Medio Oriente. #Tg1 Claudia Antinoro - facebook.com facebook

Medio Oriente: Meloni sente i leader e aggiorna Mattarella sugli ultimi sviluppi x.com