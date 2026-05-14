Crisi Horeca Italgrob denuncia i rincari inopportuni del mondo beverage

Italgrob, la federazione che rappresenta i distributori del settore Horeca, ha espresso il suo sconcerto riguardo ai recenti aumenti dei prezzi nel comparto beverage. La denuncia si concentra sui rincari considerati ingiustificati e inaspettati, che stanno influenzando le attività di molte aziende del settore. La federazione evidenzia come questi aumenti possano avere ripercussioni sulla distribuzione e sulla competitività, senza fornire dettagli sui motivi specifici di tali variazioni di prezzo.

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Italgrob, la Federazione Italiana dei distributori Horeca, esprime il proprio sconcerto di fronte agli ingenti, oltre che intempestivi, aumenti di listino annunciati da alcuni produttori, che rischiano di mettere definitivamente in ginocchio la filiera dei consumi fuori casa, un settore strategico per l'economia italiana, già fortemente colpito dalla contrazione dei consumi, da un calo nella frequentazione nei locali e da un consumatore sempre più cauto e attento alle spese. “È inaccettabile che in un momento di profonda difficoltà per il settore Horeca si decida di imporre aumenti di prezzo imprudenti e per certi versi irresponsabili - dichiara il presidente di Italgrob Antonio Portaccio - il consumatore finale non è assolutamente nelle condizioni di fronteggiare alcun tipo di aumento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crisi Horeca, Italgrob denuncia i rincari inopportuni del mondo beverage ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Dina Goldstein e “Mistress Pieces”: quando la storia dell’arte denuncia le crisi del mondo contemporaneo Conflitto e dazi: le PMI del Piceno in crisi per rincariLa Cna di Ascoli Piceno suona l’allarme per le imprese locali, minacciate da rincari imprevisti legati alle tensioni geopolitiche.