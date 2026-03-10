Le piccole e medie imprese del Piceno stanno attraversando un momento difficile a causa di aumenti inattesi dei costi, legati alle tensioni geopolitiche che influenzano i dazi e i prezzi delle materie prime. La Cna di Ascoli Piceno ha espresso preoccupazione per le conseguenze di queste variazioni sui bilanci delle aziende locali, che si trovano a dover affrontare maggiori spese senza un chiaro punto di ripresa.

La Cna di Ascoli Piceno suona l’allarme per le imprese locali, minacciate da rincari imprevisti legati alle tensioni geopolitiche. I costi energetici e dei carburanti stanno schizzando verso l’alto, mettendo in crisi la pianificazione delle piccole aziende del territorio piceno. Il conflitto nel Medio Oriente sta generando effetti a catena che colpiscono direttamente i calzaturieri e gli artigiani della regione. La confederazione segnala un aumento ingiustificato dei listini alla pompa, chiedendo al Garante dei prezzi di avviare verifiche sulla trasparenza dei costi reali. Il peso del conflitto sui costi operativi. Le dinamiche speculative internazionali si stanno trasformando in un danno concreto per il tessuto produttivo locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conflitto e dazi: le PMI del Piceno in crisi per rincari

