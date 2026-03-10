Dina Goldstein e Mistress Pieces | quando la storia dell’arte denuncia le crisi del mondo contemporaneo

Dina Goldstein presenta “Mistress Pieces”, una serie di opere che utilizzano l’arte per riflettere sulle crisi sociali e culturali del nostro tempo. Le sue immagini combinano elementi iconici e simbolici, creando un racconto visivo che invita a una riflessione immediata. La serie si propone di denunciare le tensioni e le contraddizioni della società contemporanea attraverso una narrazione visiva diretta e potente.

C’è un’immagine che non si dimentica facilmente. La Ragazza con l’orecchino di perla di Johannes Vermeer — quella figura eterea, lo sguardo malinconico, la luce che le accarezza il volto come in un sogno — si ritrova su una spiaggia notturna, circondata da bottiglie di plastica, rifiuti galleggianti, resti di un consumismo vorace. L’iconico copricapo bianco ancora al suo posto, gli occhi grandi e profondi, ma questa volta il fondale non è il buio di un atelier olandese del Seicento: è il nostro mare avvelenato. È qui, in questo corto circuito visivo tra antico e contemporaneo, tra bellezza e orrore, che risiede tutta la forza di “Mistresspieces”, la nuova serie fotografica della canadese Dina Goldstein, presentata nel 2025 al MIA Photo Fair di Milano e destinata a far parlare di sé ben oltre i confini del mondo dell’arte. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Dina Goldstein e “Mistress Pieces”: quando la storia dell’arte denuncia le crisi del mondo contemporaneo Articoli correlati L’arte dell’Ikebana contemporaneo: la meditazione scultorea e florealeSi narra che l’arte Ikebana sia nata da un gesto di pura compassione tra le mura di un tempio giapponese dove i monaci raccoglievano i rami spezzati... La “Fontana dell’Immondezza” di Londra e lo scandalo dei liquami britannici: quando l’arte denuncia il fallimento delle imprese idriche privateImmaginate di passeggiare lungo il Tamigi, nella zona di Waterloo, una mattina di febbraio. Contenuti utili per approfondire Dina Goldstein Dina Goldstein, oltre il velo delle illusioni della modernità: la mostra a MilanoSarà visitabile dal 20 febbraio al 23 marzo 2025, presso Fabbrica Eos di Milano, la mostra personale di Dina Goldstein, artista israelo-canadese nota per il suo linguaggio visivo provocatorio e la sua ... exibart.com La crisi di Barbie e Ken, la mostra di Dina Goldstein‘In the Dollhouse’. Una casa di bambole davvero particolare in via Ulivi. Domani alle 18,30 nelle sale dello spazio espositivo ‘Estensioni Oltre. LoSpazio’ diretto da Giovanna Ambrogi, Daniela Borri, ... lanazione.it