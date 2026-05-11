Hantavirus Roberta Villa | Buona risposta delle autorità ma l’Italia è tagliata fuori

Un esperto ha commentato la risposta delle autorità in merito all’Hantavirus, sottolineando che, sebbene la situazione non sia ancora del tutto chiara, non si ravvisano segnali di allarme immediato. Tuttavia, ha osservato che l’Italia sembra essere esclusa dai principali focolai o interventi di contenimento. Le informazioni finora raccolte indicano che l’emergenza non si sta diffondendo nel paese, anche se la situazione resta da monitorare.

“La situazione non è ancora del tutto chiara, ma in base alle informazioni disponibili sinora non mi allarmerei. Le autorità hanno dato risposte puntuali, ma quello che è successo deve farci riflettere”. Così la giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa, laureata in medicina e chirurgia, traccia il punto sulla diffusione dell’Hantavirus di cui si sta parlando parecchio negli ultimi giorni. Il 2 maggio scorso l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un focolaio di gravi malattie respiratorie a bordo di una nave da crociera polare olandese in viaggio dall’Argentina alle Isole Canarie, con 147 tra passeggeri e membri dell’equipaggio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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