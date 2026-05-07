Schwazer batte il record ma resta fuori | no agli Europei di marcia

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un atleta ha stabilito un nuovo record italiano nella marcia, ma non ha ricevuto l'invito a partecipare agli Europei di specialità. Nonostante il miglioramento personale, la convocazione non è arrivata e tre altri marciatori sono stati scelti per rappresentare la squadra. La decisione riguarda le regole di selezione e le prestazioni degli atleti coinvolti. La vicenda ha suscitato discussioni nel mondo dell’atletica leggera.

? Cosa scoprirai Perché il nuovo record italiano non è bastato per la convocazione?. Chi sono i tre marciatori che hanno preso il posto di Schwazer?. Come ha reagito l'atleta alla telefonata del direttore tecnico Latorre?. Quali sono i piani futuri di Schwazer dopo questa esclusione?.? In Breve La Federazione ha convocato Stano, Orsoni e Agrusti basandosi sui risultati di Brasilia.. Schwazer ha segnato 3 ore, 1 minuto e 55 secondi a Kelsterbach dieci giorni fa.. Il tecnico Latorre ha comunicato la decisione telefonica dopo la prestazione in Germania.. L'atleta lavora con il coach Pozzovivo e la manager Giulia Mancini per il futuro.. Il marciatore Alex Schwazer riceve oggi la comunicazione che non farà parte della delegazione italiana per gli Europei di marcia a Birmingham nel prossimo agosto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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