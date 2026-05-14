Crisi carovita | 1 famiglia su 10 non riesce a pagare le bollette

In un quadro di crescente crisi del costo della vita, una famiglia su dieci fatica a saldare le bollette. L’aumento dei pasti distribuiti nelle mense sociali ha un impatto sulla stabilità domestica, mentre le spese per energia e alimentari rappresentano le voci che più spesso riducono il reddito disponibile. La situazione evidenzia come le difficoltà economiche siano distribuite in modo diffuso e crescente tra le famiglie italiane.

? Punti chiave Come influisce l'aumento dei pasti distribuiti sulla stabilità delle famiglie?. Quali sono le voci di spesa che erodono il reddito minimo?. Perché l'instabilità occupazionale impedisce il pagamento delle utenze domestiche?. Chi sono i soggetti più colpiti dal divario tra reddito e costi?.? In Breve Operazione Pane distribuisce 57.076 pasti mensili con aumento del 10% rispetto al 2024.. Il 28% delle famiglie e il 22% dei singoli richiedono supporto alimentare.. Il 15% dei singoli necessita di orientamento e ricerca di occupazione.. Il 68% delle famiglie assistite è di origine straniera, principalmente africana ed est-europea.....🔗 Leggi su Ameve.eu

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