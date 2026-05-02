Un' intera provincia non riesce più a pagare luce e gas Ma le bollette cresceranno ancora e di quanto

In una regione italiana, circa 340 mila persone hanno difficoltà a pagare le bollette di luce e gas. La situazione si sta aggravando, con le fatture che continuano ad aumentare. I residenti si trovano a dover affrontare costi sempre più elevati per l’energia necessaria alla vita quotidiana. La crisi energetica sta colpendo duramente le famiglie, creando un disagio diffuso nella provincia.

Sono quasi 340 mila i residenti nella nostra regione che faticano a sostenere le spese essenziali per l'energia elettrica e il riscaldamento. Parliamo di una massa critica impressionante: in termini demografici, è praticamente come se l’intera provincia di Rimini si trovasse improvvisamente.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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