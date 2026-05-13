Povertà 1 famiglia su 10 non paga bollette

Secondo gli ultimi dati, circa una famiglia su dieci non riesce a saldare le bollette a causa delle difficoltà economiche. Le crisi mondiali hanno avuto ripercussioni sulle condizioni di vita di molte famiglie, portando a situazioni di disagio e precarietà. Questa realtà è stata analizzata in un confronto tra rappresentanti di due organizzazioni sociali, che hanno evidenziato come la povertà si rifletta nelle difficoltà quotidiane di molte persone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gli ultimi dati sulla povertà in una riflessione a due voci fra Antoniano e Sant’Egidio. Le crisi mondiali hanno effetto sulle singole famiglie, tanto che una su dieci non riesce a pagare le bollette. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Povertà, 1 famiglia su 10 non paga bollette ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Povertà, 1 famiglia su 10 non paga bollette Notizie correlate Effetto Iran su carburanti e bollette, aumenti fino a 1.000 euro a famigliaGli effetti farfalla della guerra in Iran colpiscono soprattutto i mercati asiatici e l'Europa. Povertà energetica, 5 milioni di italiani in difficoltà: bollette sempre più alteIn Italia oltre 5 milioni di persone vivono in una condizione di povertà energetica. Temi più discussi: Contrastare la povertà educativa per sostenere la crescita inclusiva del Paese; Rischio povertà per le famiglie europee: l'Italia tocca il 25,5% per chi ha minori a carico, la Spagna detiene il triste primato con il 29,9%; Unicef, un bambino su 4 in Italia vive sotto la soglia di povertà; Il carovita angoscia l’84% degli italiani. Quattro su dieci si sentono più poveri. Per chi è andata a far la spesa sabato @GiorgiaMeloni Povertà in Italia,l’allarme #Antoniano:1 famiglia su 10 non riesce a pagare le bollette,richieste di aiuto per cibo, farmaci e lavoro. La crisi colpisce anche famiglie monoreddito e lavoratori precari x.com Povertà in Italia, l’allarme dell’Antoniano: una famiglia su 10 non riesce a pagare le bolletteCrescono le richieste di aiuto per cibo, farmaci e lavoro. L’Antoniano: «La crisi colpisce anche famiglie monoreddito e lavoratori precari» ... corriere.it La povertà educativa è esclusione sociale, 1 italiano su 4 a rischioSecondo i dati dello Studio strategico sul contrasto alla povertà educativa, promosso con il contributo di Fondazione Crt, sono 1,3 milioni i minori in difficoltà e in forte ritardo su laureati e co ... vita.it