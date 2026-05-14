Un 33enne è stato denunciato a Cremona dopo essere stato fermato alla guida di una Jaguar senza patente. L'episodio si è verificato in via Platina, dove i carabinieri hanno bloccato il veicolo e accertato che l'uomo non possedeva i documenti necessari per guidare. La vettura, appartenente a una persona diversa da quella al volante, è risultata intestata a un terzo soggetto. L’uomo è stato quindi denunciato per guida senza patente.

Cremona, 14 maggio 2026 – Fermato alla guida di una Jaguar senza patente. In via Platina, i carabinieri hanno fermato un uomo alla guida di una lussuosa Jaguar, risultata poi intestata a una terza persona estranea ai fatti. Dagli accertamenti è emerso che il conducente, un cittadino straniero classe 1993, guidava senza aver mai conseguito la patente. Essendo già recidivo nel biennio, l'uomo è stato denunciato, mentre per il veicolo è scattato il fermo amministrativo per la durata di tre mesi. Bivacco illegale. Sempre i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti tempestivamente per arginare situazioni di degrado urbano in viale Trento e Trieste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, alla guida di una Jaguar senza patente: denunciato 33enne

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