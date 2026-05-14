Alla guida senza patente non si ferma allo stop e fugge per due chilometri | denunciato 16enne

Ieri sera nella zona Sud di Reggio Calabria si è verificato un inseguimento tra una pattuglia della polizia locale e un'auto che non si è fermata a un segnale di stop. Durante il controllo, il conducente ha continuato la marcia per circa due chilometri, cercando di scappare. Alla fine, è stato fermato e identificato come un ragazzo di 16 anni. L'auto risultava senza patente e il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati collegati.

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