Giovane alla guida di un' auto di grossa cilindrata senza patente denunciato

Un giovane di 22 anni è stato denunciato dai carabinieri di Pescara dopo essere stato trovato alla guida di un'auto di grossa cilindrata senza aver conseguito la patente. L'episodio è avvenuto durante un controllo di routine, quando i militari hanno fermato il veicolo e accertato la mancanza di documenti di guida validi. La vettura è stata sottoposta a sequestro e il giovane è stato accompagnato in caserma.

Un giovane di 22 anni è stato denunciato dai carabinieri di Pescara dopo che sarebbe stato sorpreso alla guida di un'automobile di grossa cilindrata senza patente.Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile i miltari della Stazione di Pescara Principale, durante un posto di controllo in via Tavo, hanno.🔗 Leggi su Ilpescara.it Freedom OTTO | Una macchina senza patente enorme! #perte #automobile #senzapatente Notizie correlate Sorpreso alla guida di un'auto rubata, ubriaco e senza patente: denunciato dai CarabinieriI carabinieri di Cesenatico nel corso dei controlli hanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giovane finisce con l'auto fuori strada nel Milanese: interviene anche l'elisoccorso dopo l'incidente; Giovani alla guida, incidenti e comportamenti a rischio: cosa dicono i dati e quali soluzioni possono funzionare; Ubriachi alla guida, quattro patenti ritirate nel maceratese; Ancora un tragico incidente: un morto e due feriti gravi nello scontro tra due auto. Falciati e uccisi, condannato il giovane alla guidaSi è chiusa con un patteggiamento a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione (pena sospesa) la morte dei due ciclisti Marco Torcianti, 47 anni e Sara Ragni, 36 anni, investiti a Senigallia il ... ilrestodelcarlino.it Un altro inseguimento con schianto. Giovane senza patente fugge all’alt e danneggia l’auto dei carabinieriE’ ancora vivo il ricordo del terribile schianto in cui ha perso la vita una donna di 89 anni, Antonietta Berselli. Alla guida di quell’Alfa 159 con a bordo quattro giovani rom in fuga dai carabinieri ... ilrestodelcarlino.it Il giovane cantante Simone Opini di Bonate Sopra racconta la sua esperienza al talent «Amici» e i prossimi obiettivi. - facebook.com facebook #SergioRamelli era un giovane studente. In un tema aveva "osato" criticare la violenza delle #BrigateRosse. Tanto bastò per scatenare la violenza politica che dopo un mese e mezzo di agonia lo portò alla morte. Il ricordo di Sergio vive in noi. @FratellidItalia x.com