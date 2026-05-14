Cotas pronto per l’estate | nuovo Cda e sito Trenta taxi già dotati di doppia guida
Durante l’assemblea annuale, il Consorzio Tassisti Senesi ha approvato il rinnovo del consiglio di amministrazione e presentato il nuovo sito web. Sono stati annunciati anche i primi trenta taxi già dotati di doppia guida, pronti per la stagione estiva. Questi aggiornamenti fanno parte di una serie di iniziative messe in atto dal consorzio per migliorare i servizi offerti ai clienti.
In occasione dell’assemblea annuale di bilancio, il Consorzio Tassisti Senesi ha rinnovato i propri organi sociali, confermando per un secondo mandato il presidente Giacomo Sanò e il vice presidente Stefano Bonechi, così come il consigliere Paolo Provvedi; entrano nel Cda – in carica per i prossimi tre anni – i nuovi consiglieri Marta Magrini e Alessandro Pescini. Taxi Siena Co.Ta.S, che dal gennaio 1980 riunisce i tassisti senesi, conta attualmente tra i propri soci 52 dei 53 titolari di licenza operanti in città. Il consorzio senese è tra i soci fondatori di TaxiMove che, grazie alla sinergia con AppTaxi, BTaxi e YourTaxi consente di prenotare un taxi tramite un’unica applicazione in circa 60 città italiane e in numerose città di Spagna e Portogallo.🔗 Leggi su Lanazione.it
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