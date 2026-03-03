Roma entro l' estate gli undici PStop saranno dotati anche di defibrillatori

Entro l’estate, undici punti di sosta turistici a Roma saranno attrezzati con defibrillatori. Questi punti, originariamente creati per offrire servizi igienici, sono gestiti dall’amministrazione comunale e saranno dotati di dispositivi salva vita. La decisione riguarda i P. Stop diffusi in diverse zone della città, che ora integreranno questa nuova attrezzatura per intervenire in situazioni di emergenza sanitaria.

Nati con la funzione prevalente di dotare la città di servizi igienici, assai carenti, ora i P. Stop turistici (pit stop), gestiti dalla P.Stop Srl, concessionaria del Comune di Roma, si doteranno anche di moderni defibrillatori. Al momento due degli undici presenti in città, ovvero Termini ed Esquilino, sono stati già istallati, entro l'estate toccherà agli altri nove presenti in punti strategici di Roma, quartieri e strade a più alto afflusso turistico come piazza di Spagna, Porta Maggiore, Santa Maria in Liberatrice, via XX Settembre, via Zanardelli. I Pit Stop esistono da una decina di anni ed è di Tommaso Innocenzi, Presidente della società che li gestisce, in accordo con l'amministrazione comunale, l'idea di servirli di servizi che diventano sempre più all'avanguardia.