Costanza Verona, 26 anni, ha una lunga carriera nel basket italiano, con numerosi titoli di scudetto e coppe vinte nel paese. Da bambina era molto attiva e desiderosa di praticare qualsiasi sport, con un interesse particolare per il basket, che le ha permesso di sentirsi autenticamente sé stessa. Attualmente si trova negli Stati Uniti, dove partecipa alla stagione WNBA con la squadra di Dallas.

Lei è la nona italiana nella storia a essere chiamata a giocare nel campionato WNBA. Come vive questo momento? «Sono strafelice di avere questa opportunità. Qui è tutto totalmente diverso rispetto all’Europa, l’organizzazione è gigantesca. Abbiamo uno staff composto da 6-7 allenatori e ognuno ha un ruolo diverso: c'è chi fa la difesa, chi fa le guardie, chi fa le lunghe. Ci sono un sacco di fisioterapisti e si viaggia col volo charter partendo da un aeroporto privato. Quando arriviamo al campo per l'allenamento troviamo già tutte le nostre cose nello spogliatoio, poi le lasciamo lì, ce le lavano e ce le riportano il giorno dopo sistemate e pulite.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Costanza Verona: «Da bambina ero iperattiva, giocavo sempre con la palla, volevo fare qualsiasi sport. Nel basket mi sono sentita me stessa»

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