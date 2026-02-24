Da piccola volevo fare la macellaia potevo giocare a basket ma ero negata Rettore? Durante le prove mi pizzicava | Ditonellapiaga a Sanremo 2026 con Che fastidio!

Ditonellapiaga ha scelto di partecipare a Sanremo 2026 con il brano “Che fastidio!” per via di un episodio in cui il rettore le pizzicava durante le prove. Da bambina, sognava di fare la macellaia, anche se non era brava a basket. La cantante rivela che il suo nome d’arte ha generato battute e commenti, senza immaginare le ripercussioni che avrebbe avuto. Ora si prepara a esibirsi, tra entusiasmo e qualche commento ironico.

“Quando ho scelto Ditonellapiaga come nome d’arte non ho pensato alle conseguenze, le battute si sprecano”. Ma secondo Margherita Carducci, romana classe 1997, era lo pseudonimo perfetto. Nato sui social, sfacciato e non arrogante: “Lo trovavo bizzarro, suonava bene ed è provocatorio, proprio come la mia musica”, aveva spiegato su Rai 1 prima del suo esordio al Festival di Sanremo, nel 2022. Al tempo, debuttava all’Ariston al fianco di Donatella Rettore cantando “Chimica”. Dopo due comparsate da ospite nella serata delle cover – 2023 “Salirò” con i Colla Zio e 2024 “Un tempo piccolo” con Willie Peyote e i Tiromancino – quest’anno torna protagonista nella città dei fiori con “Che fastidio!”, un brano in cui mette in fila personaggi, atteggiamenti e situazioni che in Italia reputa irritanti: la moda di Milano (che fastidio!), lo snob romano (che fastidio!), il politico italiano (che fastidio!), facciamoci una foto (che fastidio!) . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026: Ditonellapiaga smaschera le nevrosi di una generazione con “Che Fastidio”Ditonellapiaga ha portato sul palco di Sanremo 2026 il brano “Che Fastidio”, che mette in luce le piccole tensioni quotidiane di una generazione.

“L’amore mi ha trasfigurata, ho fatto cose che non volevo fare. Ero irriconoscibile. Oggi il principe azzurro sono io e mi voglio più bene”: Arisa a Sanremo 2026Arisa ha dichiarato che l’amore l’ha cambiata profondamente, portandola a compiere azioni che prima avrebbe evitato.

