A Taurianova si vota il 24 e 25 maggio per scegliere il nuovo sindaco, con tre candidati in corsa. Il sistema elettorale prevede un unico turno di ballottaggio tra i tre contendenti. La competizione vede confrontarsi Biasi, Romeo e Loprete, che cercano di ottenere il sostegno degli elettori per amministrare la città nei prossimi anni. La consultazione interessa circa 14mila cittadini iscritti alle liste elettorali.

? Cosa sapere Taurianova vota il 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco.. Il sistema a turno unico tra Biasi, Romeo e Loprete decide l'amministrazione.. Taurianova si prepara a decidere il proprio destino nelle giornate del 24 e 25 maggio, quando i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco che amministrerà la città per il prossimo quinquennio. La sfida elettorale si profila con un quadro tripartito che vede protagonisti figure di lunga esperienza nel amministrativo locale. A contendersi la fascia tricolore ci sono il sindaco uscente Roy Biasi, che punta a un quinto mandato dopo aver già guidato l’amministrazione per quattro volte, l’ex sindaco Domenico Romeo, che ha già ricoperto la carica per due legislature, e l’ex assessore comunale Raffaele Loprete.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taurianova al voto: sfida a tre e turno unico per il nuovo sindaco

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