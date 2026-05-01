Villalba sfida al voto | Favata e Plumeri si contendono il sindaco

A Villalba, le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio, con Rita Favata e Fabio Plumeri come principali candidati alla carica di sindaco. Le due liste, rispettivamente L'Altra Villalba e Vivere Villalba, hanno presentato i loro candidati per il rinnovo del consiglio comunale. Le elezioni rappresentano un momento di confronto tra le due forze politiche per la guida del Comune.

? Cosa sapere Rita Favata e Fabio Plumeri si sfidano per il sindaco di Villalba il 24-25 maggio.. Le liste L'Altra Villalba e Vivere Villalba presentano i candidati per il rinnovo comunale.. Le urne di Villalba si preparano al doppio appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio, con la presentazione ufficiale delle due liste che si contendono il rinnovo del Consiglio comunale. Il ventiquattresimo giorno di maggio segnerà il momento in cui i cittadini sceglieranno tra le proposte di Rita Favata e Fabio Plumeri, i due candidati sindaci che hanno già definito i propri schieramenti per guidare il borgo. I nomi che si sfidano per il futuro del comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villalba, sfida al voto: Favata e Plumeri si contendono il sindaco Notizie correlate Leggi anche: Taurianova al voto: sfida a tre e turno unico per il nuovo sindaco Lentini al voto: Fisicaro e Pupillo si sfidano per il sindacoGiuseppe Fisicaro ed Enzo Pupillo si candidano a sindaco di Lentini per le prossime elezioni amministrative.