Un festival dedicato alla blue economy si svolge nella regione, con l’obiettivo di illustrare le diverse aree di sviluppo del settore. Il direttore dell’evento ha spiegato che l’iniziativa si propone di raccontare le molteplici sfaccettature di questa economia, coinvolgendo diverse realtà locali. L’evento si svolge nel territorio e mira a mettere in evidenza le attività legate al mare e alle risorse marine.

"Un festival che racconta la blue economy in tutte le sue sfaccettature". Così Angelo Serri definisce ‘ Tipicità in Blu ’, di cui è direttore. L’obiettivo è "stabilire un legame forte tra cultura, enogastronomia, nautica, cantieristica, ricerca, turismo e mare". Alla cultura pensa soprattutto l’assessore Marta Paraventi: "La blue economy fa parte del dossier di Ancona Capitale della Cultura 2028 ". Durante il festival sarà infatti organizzato un press tour dedicato alle opere della Pinacoteca che hanno il mare come protagonista, dalla Pala Gozzi di Tiziano alle opere del Guercino e di Lotto. Da lunedì 18 a venerdì 22 il festival si sposterà alla Mole per le giornate dedicate alla blue economy, tra incontri professionali, sostenibilità, nautica, creatività e nuove competenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Così raccontiamo la blue economy in tutte le sue mille sfaccettature". Marche all’avanguardia nel settore

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