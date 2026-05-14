Il Montemurlo ha evitato la retrocessione grazie alla vittoria per 2-1 contro La Libertà Viaccia nello spareggio di domenica scorsa. La partita si è svolta ai playout, con la squadra guidata in panchina da mister Massimiliano Brio, noto per essere un “figlio d’arte”. La vittoria ha permesso al team di mantenere la categoria, chiudendo la stagione con questa conquista.

Una salvezza arrivata ai playout e con in panchina un "figlio d’arte". A festeggiare, dopo il 2-1 inflitto a La Libertà Viaccia nello spareggio-salvezza di domenica scorsa, è il Montemurlo di mister Massimiliano Brio. L’allenatore pistoiese, figlio dell’ex-difensore della Juventus Sergio Brio, è subentrato in corsa lo scorso novembre, raccogliendo il testimone da coach Tempestini. Si è ritrovato un organico assemblato prelevando numerosi giovani da altre formazioni "juniores". E dopo alcuni mesi di rodaggio, ha trovato la quadratura del cerchio. "Ho trovato una squadra dall’età media bassa, quando sono arrivato. C’erano tanti giocatori nati nel 2004 e nel 2006, mancava ovviamente un po’ d’esperienza – ha commentato – ma ero convinto del fatto che la rosa fosse buona, una volta trovata l’amalgama ed esserci compattati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Così mister Brio ha salvato il Montemurlo

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