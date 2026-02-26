Coordinò la fuga di Artem Uss la Corte d'Appello riduce la pena di un anno a Dmitry ‘Dima' Chirakadze
La Corte d'Appello di Milano ha deciso di ridurre di un anno la pena per Dmitry 'Dima' Chirakadze, coinvolto nel coordinamento dell’evasione di Artem Uss. La sentenza modifica il precedente verdetto e fa luce sulla posizione dell’imputato nel procedimento. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’attività dell’indagato e sui dettagli del caso.
La Corte d'Appello di Milano ha ridotto di un anno la condanna nei confronti di Dmitry 'Dima' Chirakadze, l'uomo ritenuto essere il coordinatoredell'evasione di Artem Uss. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Evasione di Artem Uss, sconto di pena in appello per Dmitry Chirakadze. “Andremo alla Corte Europea”Milano, 26 febbraio 2026 – Sconto di pena, in appello, per Dmitry Chirakadze, presunto regista dell'evasione di Artem Uss, imprenditore russo e...
Leggi anche: Dmitry Chirakadze, processo bis a Milano: “Non ho organizzato la fuga di Artem Uss, non ho neanche gli occhi azzurri”