Coordinò la fuga di Artem Uss la Corte d'Appello riduce la pena di un anno a Dmitry ‘Dima' Chirakadze

La Corte d'Appello di Milano ha deciso di ridurre di un anno la pena per Dmitry 'Dima' Chirakadze, coinvolto nel coordinamento dell’evasione di Artem Uss. La sentenza modifica il precedente verdetto e fa luce sulla posizione dell’imputato nel procedimento. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’attività dell’indagato e sui dettagli del caso.