Cos’è Scintillab imparare le scienze alla scuola primaria non è mai stato così innovativo
Scintillab è un progetto rivolto all'insegnamento delle scienze nella scuola primaria, con un approccio innovativo. Si basa sull'idea che l'interesse per le discipline scientifiche possa svilupparsi fin dai primi anni di scuola attraverso l'osservazione di fenomeni quotidiani. Il metodo incoraggia i bambini a porsi domande, formulare ipotesi e sperimentare, favorendo un coinvolgimento attivo e pratico. L'obiettivo è rendere l'apprendimento delle scienze più accessibile e stimolante per i giovani studenti.
La passione per la scienza può nascere fin dai primi anni di scuola. Spesso prende forma da una domanda, da un fenomeno osservato nella vita di tutti i giorni, da qualcosa che non si può comprendere subito e stimola la curiosità, invitando a immaginare, fare ipotesi, provare. È da questa idea che nasce ‘ Scintillab ’, una proposta di didattica gratuita e innovativa per promuovere la curiosità e la passione per la scienza fra gli allievi e le allieve delle scuole primarie, insieme alle loro insegnanti. Il progetto è realizzato da Fondazione Agnelli, in collaborazione con Ferrari con il contributo scientifico del CNR – Unità Relazioni con il Pubblico e Comunicazione integrata e la co-progettazione della Fondazione OpenDot per i materiali didattici destinati alle scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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