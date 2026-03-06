Insegnare scienze alla primaria | una maestra greca consiglia come usare l’approccio multisensoriale e le discipline STEAM in classe
Una maestra greca specializzata in insegnamento della scuola primaria ha condiviso metodi pratici per l’insegnamento delle scienze. Ha spiegato come l’approccio multisensoriale e l’uso delle discipline STEAM possano coinvolgere gli studenti in esperimenti pratici, integrando strumenti digitali e legando le attività alle tradizioni locali. Questi metodi rendono gli alunni ricercatori attivi e motivati in classe.
Insegnare scienze alla scuola primaria: esperimenti pratici, approccio multisensoriale, legame con le tradizioni locali e strumenti digitali trasformano gli alunni in ricercatori attivi ed entusiasti.
