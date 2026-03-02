In un mercato di strada a Città del Messico, un venditore offre fette di mango maturo, accompagnate da polvere di peperoncino e lime. Il sapore fruttato si mescola con note piccanti, creando un gusto intenso e riconoscibile. Questo stile di vendita e consumo sta riscuotendo sempre più attenzione in diverse parti del mondo. La combinazione tra dolce e piccante si sta affermando come una tendenza culinaria diffusa.

Immaginate un mercato di strada a Città del Messico. Un venditore taglia fette di mango maturo e le cosparge di polvere di peperoncino e lime. Il profumo è insieme dolce e pungente, la prima morsa scatena una piccola tempesta sensoriale: la freschezza del frutto che si scontra con il fuoco della spezia, creando un loop quasi compulsivo. Quello che i messicani fanno da generazioni, il mondo della gastronomia internazionale ha appena trovato il modo di nominarlo: fricy, la parola-trend che unisce fruity e spicy, fruttato e piccante, e che il Cambridge Dictionary ha ufficialmente accolto tra i neologismi il 9 febbraio 2026, definendolo «la tendenza alimentare che caratterizzerà l’anno, fondendo sapori fruttati e piccanti in modi nuovi e audaci». 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Fricy, fruttato e piccante: il sapore che sta conquistando il mondo

Unghie gothic floral: il trend dark-romantic che sta conquistando il 2026 (e Instagram)Se anche tu sei in quella fase estetica a metà tra “giardino vittoriano maledetto” e “soft goth con gusto”, sappi che le gothic floral nails sono...

Halo Lips, ecco come funziona il beauty trend per labbra da sogno che sta conquistando il webIl beauty contemporaneo respira una nuova aria, fluida e vibrante, e il trend delle Halo Lips ne è l'espressione più affascinante.

Contenuti utili per approfondire Fricy.

Argomenti discussi: Fricy è il nuovo swicy: il trend mescola dolce, piccante e fruttato; Cosa mangeremo quest'anno? I food trend del 2026.

Non solo fruttato, amaro e piccante: l'olio è molto di più. E si racconta«È un pasticciaccio brutto, quello relativo all'olio. Una produzione di livello altissimo che le istituzioni del nostro paese, anziché valorizzare, sembrano volere anzi affossare». Luigi Caricato, ... avvenire.it