Ogni anno, il settore gastronomico si concentra su nuove tendenze che stanno rivoluzionando le abitudini a tavola. Tra i piatti che conquistano i consumatori ci sono il kimchi e i chicken nuggets gourmet, simboli di un interesse crescente per sapori tradizionali rivisitati e tecniche innovative. Questi cambiamenti riflettono una volontà di sperimentare e di uscire dagli schemi classici della cucina.

C’è un momento, ogni anno, in cui il mondo della cucina smette di guardare al passato e si proietta verso ciò che verrà. Non si tratta di previsioni astratte né di capricci stagionali: i trend gastronomici nascono all’incrocio tra trasformazioni culturali profonde, nuove sensibilità del consumatore e intuizioni dei cuochi più visionari del pianeta. Il 2026 si presenta con una doppia anima — da un lato la nostalgia confortante del cibo che fa stare bene, dall’altro la voglia di rischio e sperimentazione sensoriale. Un anno in cui il piccante sposa il fruttato, le fermentazioni diventano arte e persino le carcasse dei pesci diventano teatro. Ecco cosa troveremo nei piatti — e nei bicchieri — nei prossimi dodici mesi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Dal kimchi ai chicken nuggets stellati: i trend gastronomici che stanno cambiando il modo di stare a tavola

Dal "Vibe Coding" al "Vibe Working", come l'AI sta cambiando il modo di lavorare: addio tastiera e mouse, benvenuto comando vocaleMicrosoft e Anthropic annunciano una nuova era: non più solo programmare "a sensazione", ma delegare interi flussi di lavoro all'IA.

Siamo sempre più vulnerabili ai predatori: perché le nuove guerre stanno cambiando il mondoNell’ultimo suo libro, L’ora dei predatori, il geniale scrittore e analista geopolitico Giuliano da Empoli propone una chiave di lettura originale...