Il sistema ADUO, ideato dalla FIA, è un metodo di aggiornamento delle power unit in Formula 1 che consente ai motorizzatori di migliorare le proprie unità di potenza. Attraverso un meccanismo di approvazione e limiti di sviluppo, permette di recuperare parte delle prestazioni perse e di ridurre i divari tra i team. Sono dieci le domande e risposte che spiegano come funziona questa procedura, chi può beneficiarne di più e quali sono le regole che la regolano.

Il 2026 è stato l’anno della grande rivoluzione regolamentare della F1, con monoposto interamente riprogettate sia per quanto riguarda i telai, sia per le power unit: una contemporaneità quasi epocale. Per garantire che il campionato rimanga combattuto ed evitare che un singolo produttore domini incontrastato per anni, team, costruttori e Federazione internazionale hanno contestualmente introdotto un sistema di misurazione delle prestazioni dei motori per definire una classifica e garantire a chi è dietro la possibilità di investimenti al di fuori del tetto ai costi in vigore (il famoso budget cap). Questo meccanismo è racchiuso nell’acronimo ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities): sviluppo addizionale e opportunità di aggiornamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cos'è e come funziona il sistema ADUO: chi può sviluppare di più i motori F1 e perché

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