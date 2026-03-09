Cosa succede se Inter e Milan chiudono a pari punti | cosa dice il regolamento

Se l'Inter e il Milan finiscono la stagione con lo stesso punteggio, il regolamento prevede uno spareggio per determinare il campione d'Italia. Questa eventualità rappresenta un caso molto raro nel calcio italiano, e potrebbe portare a una partita supplementare tra le due squadre per assegnare lo scudetto. La situazione si verifica solo in caso di parità di punti e di altri parametri di classifica.

Cosa succede se Inter e Milan chiudono a pari punti. La corsa allo scudetto tra Inter e Milan potrebbe riservare uno scenario tanto raro quanto spettacolare: uno spareggio decisivo per il titolo. Un’ipotesi che al momento resta lontana, ma che il regolamento della Serie A contempla chiaramente nel caso in cui due squadre chiudano il campionato con lo stesso numero di punti in vetta alla classifica. Con il derby che ha riavvicinato il Milan all’Inter, riducendo il distacco a sette punti quando mancano dieci giornate alla fine, qualcuno ha iniziato a interrogarsi anche su questa eventualità estrema. Se i rossoneri riuscissero a recuperare tutto il gap e le due squadre arrivassero appaiate al termine della stagione, non varrebbero né la differenza reti né altri criteri statistici per assegnare il titolo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Maturità 2026: ecco cosa cambia, dalle commissioni d’esame ai punti bonus (e cosa succede ora se rifiuti la prova orale)Il 2026 segna una svolta storica per l’esame conclusivo della scuola secondaria di secondo grado.

Cosa succede in caso di pareggio in Napoli-Milan di Supercoppa: supplementari o rigori, il regolamentoDa oggi 18 dicembre scatta la Supercoppa Italiana, di scena in Arabia Saudita a Riad nella oramai consolidata formula delle Final Four: due...

Aggiornamenti e notizie su Cosa succede

Temi più discussi: Cosa succede se Inter e Milan arrivano a pari punti?; Derby Milan-Inter, la notte della sfida scudetto. I tifosi tra riti e speranze; Quando pranzano? C'è la rifinitura? Tutto il derby Milan-Inter minuto per minuto; Derby Milan-Inter, l'attesa con due protagonisti: Eranio e Galante. Una vittoria riapre la corsa, Gara speciale e indimenticabile.

Cosa succede se Inter-Bodo/Glimt finisce 2-0: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funzionaL'Inter deve rimontare la sconfitta per 3-1 rimediata all'andata in casa del Bodo/Glimt e per questo deve assolutamente giocare la partita perfetta: cosa succederebbe in caso di 2-0 nerazzurro? goal.com

Cosa succede se Inter e Bodo/Glimt hanno lo stesso numero di reti al 90' del match di ritorno: supplementari o rigori? Il regolamento della Champions LeagueInter e Bodo/Glimt si giocano l'accesso agli ottavi di Champions League: supplementari o rigori in caso di parità di goal? Cosa dice il regolamento. goal.com

La notizia che spiazza il pubblico: serie turche in tv, l'annuncio di Mediaset. Cosa succede ora - facebook.com facebook

Ecco cosa succede quando qualcuno osa mettere in discussione i meccanismi delle correnti e sostiene strumenti come il sorteggio. Natalia Ceccarelli, giudice della Corte d’Appello di Napoli, è intervenuta a Casal di Principe durante un dibattito referendario, s x.com